Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 29-jährigen Mann festgenommen. Gegen den türkischen Staatsangehörigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Kusel. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in Altenglan (Kreis Kusel) gegen 14.30 Uhr widerstandslos festnehmen.

Er soll in der Nacht zum Sonntag zwei Mitbewohner im Alter von 29 und 31 Jahren mit einem Messer verletzt haben und flüchtete dann. Die Opfer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Aktuell macht der Festgenommene von seinem Schweigerecht Gebrauch, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv dauern an.