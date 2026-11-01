Bad Kreuznach: Feier eskaliert
Polizei löst große Halloweenparty auf
Geister-Deko auf einer Halloweenparty: In Bad Kreuznach geriet eine Feier mit rund 250 Gästen außer Kontrolle und musste von der
Geister-Deko auf einer Halloweenparty: In Bad Kreuznach geriet eine Feier mit rund 250 Gästen außer Kontrolle und musste von der Polizei aufgelöst werden.
Martin Schutt/dpa

In Bad Kreuznach geriet eine private Halloweenfeier mit rund 250 Gästen außer Kontrolle. Die Polizei löste die Party nach wiederholten Störungen auf — was einige der Gäste aber nicht akzeptieren wollten.

Lesezeit 3 Minuten
Eine private Halloweenparty mit rund 250 Gästen hat am Samstag, 31. Oktober, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags mehrfach die Polizei beschäftigt. Wegen wiederholter Ruhestörungen, unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik und weiterer sicherheitsrelevanter Vorfälle löste die Polizei die Veranstaltung schließlich auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren