Bad Kreuznach: Feier eskaliert Polizei löst große Halloweenparty auf 01.11.2026, 10:37 Uhr

i Geister-Deko auf einer Halloweenparty: In Bad Kreuznach geriet eine Feier mit rund 250 Gästen außer Kontrolle und musste von der Polizei aufgelöst werden. Martin Schutt/dpa

In Bad Kreuznach geriet eine private Halloweenfeier mit rund 250 Gästen außer Kontrolle. Die Polizei löste die Party nach wiederholten Störungen auf — was einige der Gäste aber nicht akzeptieren wollten.

Eine private Halloweenparty mit rund 250 Gästen hat am Samstag, 31. Oktober, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags mehrfach die Polizei beschäftigt. Wegen wiederholter Ruhestörungen, unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik und weiterer sicherheitsrelevanter Vorfälle löste die Polizei die Veranstaltung schließlich auf.







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