Die Unfallzahlen in der Region Lauterecken-Wolfstein/Meisenheim sind rückläufig. Das ergibt die Auswertung der Unfallstatistik der Polizeiinspektion Lauterecken. Vor allem junge Fahrer sind weniger im Fokus.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Lauterecken ist von 928 im Jahr 2023 auf 919 im Jahr 2024 leicht gesunken. Allerdings gab es 11 Unfälle mit schwer verletzten Personen, 2023 mussten nur acht aufgenommen werden. Bei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort beträgt die Aufklärungsquote im Bereich Lauterecken 41,6 Prozent. Von 125 Verkehrsunfällen mit Unfallflucht konnte in 52 Fällen der Verursacher ermittelt werden. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die Andreas Conrad, Sachbearbeiter Einsatz und Verkehr, ausgearbeitet hat.

Die Polizeiinspektion Lauterecken ist zuständig für den Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und die Orte der früheren VG Meisenheim. Laut Statistik betreut sie insgesamt 25.434 Einwohner, wobei die Verkehrsteilnehmer, die 65 Jahre und älter sind, mit 6904 Personen eine recht große Gruppe darstellen. Die im Dienstbezirk wohnenden amerikanischen Soldaten und ihre Familienangehörigen sind in der Aufstellung nicht erfasst.

Die Zahl der Unfälle mit beteiligten und verletzten Kindern ist von fünf auf zwei gesunken. Verkehrsunfälle mit Beteiligung junger Fahrer gingen wie 2023 (152) auch 2024 (140) weiter zurück, ein Minus von 7,9 Prozent. Die Beamten mussten im vergangenen Jahr 178 Unfälle aufnehmen, an denen Senioren im Alter ab 65 Jahren beteiligt waren, 24 mehr als 2023. Ein Großteil der Verkehrsunfälle, die im vergangenen Jahr registriert wurden, sind Wildunfälle – 467 an der Zahl – sowie sogenannte Bagatellunfälle (406), bei denen lediglich Blechschäden entstanden. Diese beiden Gruppen machen rund 95 Prozent aller Unfälle aus.

Im Zehnjahresvergleich der Statistik gab es Ab- und Aufwärtstrends. Im Jahr 2014 blieb das Gesamtunfallaufkommen im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Lauterecken unter 800. Im vergangenen Jahr wurde der Höchststand von 2017 (979) um 60 Unfälle unterboten. Die Hauptunfallursachen beim Abbiegen, Wenden Rückwärtsfahren, Einfahren in den fließenden Verkehr, nicht angepasste Geschwindigkeit, Abstand, Straßenbenutzung sowie Vorfahrt- und Vorrangverletzungen haben sich kaum geändert. Von den 919 Verkehrsunfällen im Jahr 2024 registrierte die Polizei bei 71 Unfällen die Geschwindigkeit als Ursache. Das entspricht 7,7 Prozent. Im Jahr 2023 lag diese Zahl bei 9,1 Prozent.

Bei den jungen Fahrern (18. bis 24. Jahre alt) war 2024 mit 140 Unfällen der geringste Wert seit 2020 zu verzeichnen. 2021 lag die Zahl mit 165 am höchsten im Fünfjahresvergleich. Dabei sind junge Männer häufiger als Verursacher beteiligt als junge Frauen. Die 6904 im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken gemeldeten Senioren (65 Jahre und älter) waren an 178 Unfällen beteiligt und wurden in 138 Fällen (15 Prozent) als Hauptverursacher aufgeführt.

Die Zahl der Lkw-Unfälle ist im Jahresvergleich um 5 auf 73 gesunken. Dagegen wurde im Jahr 2024 (14) ein Unfall mehr als 2023 (13) von motorisierten Zweirädern aufgenommen. Glücklicherweise wurde keine Person tödlich verletzt. Es gab jedoch vier Schwer- und sechs Leichtverletzten.

Zur Bekämpfung des Unfallgeschehens wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt und 1447 Maßnahmen getroffen – vom Mängelbericht bis zur Strafanzeige. Es wurden 365 Verwarnungen mit Verwarngeld ausgesprochen und gegen 550 Verkehrsteilnehmer Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet. In acht Schulklassen mit 160 Schülern wurden Präventionsvorträge über die negativen Auswirkungen von Drogen – speziell im Straßenverkehr – durchgeführt.