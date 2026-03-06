Die Richard-Wagner-Straße ist kein Schleichweg, doch viele ignorieren das. Die Folgen: gefährliche Situationen für Grundschüler. Wie die Stadt und Polizei gegensteuern.
Lesezeit 2 Minuten
Da die Poller, die den Bereich der Richard-Wagner-Straße zwischen der Schubertstraße und der Einmündung der Johann-Sebastian-Bach-Straße für den Pkw-Verkehr sperren sollen, seit Längerem defekt sind, führt die Polizeidirektion Bad Kreuznach dort im Bereich vor der Martin-Luther-King-Schule Kontrollen des Durchfahrtsverbotes durch.