Poller sind zu oft defekt
Polizei kontrolliert Elterntaxis vor der Maluki-Schule
Was in anderen Städten funktioniert, nämlich Poller, die bei der Überfahrt des Busses sich absenken und anschließend wieder hochfahren, um den Bereich vor der Martin-Luther-King-Schule weitestgehend Autofrei zu halten, funktioniert in Bad Kreuznach nicht wirklich.
Josef Nürnberg

Die Richard-Wagner-Straße ist kein Schleichweg, doch viele ignorieren das. Die Folgen: gefährliche Situationen für Grundschüler. Wie die Stadt und Polizei gegensteuern.

Lesezeit 2 Minuten
Da die Poller, die den Bereich der Richard-Wagner-Straße zwischen der Schubertstraße und der Einmündung der Johann-Sebastian-Bach-Straße für den Pkw-Verkehr sperren sollen, seit Längerem defekt sind, führt die Polizeidirektion Bad Kreuznach dort im Bereich vor der Martin-Luther-King-Schule Kontrollen des Durchfahrtsverbotes durch.

