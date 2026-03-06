Poller sind zu oft defekt Polizei kontrolliert Elterntaxis vor der Maluki-Schule Josef Nürnberg 06.03.2026, 15:00 Uhr

i Was in anderen Städten funktioniert, nämlich Poller, die bei der Überfahrt des Busses sich absenken und anschließend wieder hochfahren, um den Bereich vor der Martin-Luther-King-Schule weitestgehend Autofrei zu halten, funktioniert in Bad Kreuznach nicht wirklich. Josef Nürnberg

Die Richard-Wagner-Straße ist kein Schleichweg, doch viele ignorieren das. Die Folgen: gefährliche Situationen für Grundschüler. Wie die Stadt und Polizei gegensteuern.

Da die Poller, die den Bereich der Richard-Wagner-Straße zwischen der Schubertstraße und der Einmündung der Johann-Sebastian-Bach-Straße für den Pkw-Verkehr sperren sollen, seit Längerem defekt sind, führt die Polizeidirektion Bad Kreuznach dort im Bereich vor der Martin-Luther-King-Schule Kontrollen des Durchfahrtsverbotes durch.







