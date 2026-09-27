Winzenheim im Fokus Polizei kontrolliert Eltern: Kinder nicht angeschnallt Marian Ristow 27.09.2026, 08:00 Uhr

i Kontrollen in Winzenheim: Die Polizei überprüft die Sicherung von Kindern im Straßenverkehr und appelliert an die Verantwortung der Eltern. Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa

Kontrollen vor Schule und Kindergarten decken eklatante Sicherheitslücken bei mitfahrenden Kindern auf. Die Polizei warnt: Schon wenige Sekunden mehr können Leben retten — und appelliert an Eltern zur Verantwortung.

Am Freitagmorgen hat die Polizei von 7.30 bis 8 Uhr im Bereich der Grundschule und des Kindergartens in der Lindelstraße den Verkehr kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung der mitfahrenden Kinder. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass dies keineswegs selbstverständlich ist.







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