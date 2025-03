Elterntaxis werden an der Martin-Luther-King Schule (Maluki) wird nun strenger kontrolliert. So geschehen auch am heutigen Dienstag. Auch eine Drogenfahrt wurde unterbunden.

i An der Bad Kreuznacher Martin-Luther-King Schule (Maluki) wird nun strenger kontrolliert. Und das mit Erfolg. Franziska Kraufmann. picture alliance / dpa

Nun macht die Polizei Ernst und nimmt sich einen der bekanntesten Schleichwege in der Stadt zur Brust. Nach vermehrten Bürgerbeschwerden ist am Dienstagmorgen zu Schulbeginn eine Kontrollstelle an der Martin-Luther-King Schule in Bad Kreuznach eingerichtet worden.

„Hintergrund für die Beschwerden ist die wiederholte Missachtung des dortigen Durchfahrtsverbots. Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnten in kurzer Zeit bereits drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und entsprechend geahndet werden“, heißt es in der Polizeimeldung.

Bei dem dritten Fahrzeug habe es sich um einen 22-jährigen Pkw-Fahrer gehandelt, bei dem während der Kontrolle zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest habe den zeitnahen Konsum von Cannabis gezeigt. Die Kontrollstelle ist daraufhin abgebrochen und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.