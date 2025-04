Ein Autofahrer ist am Freitag gegen 20.40 Uhr auf der Autobahn 60 bei Mainz in seinem Wagen von Feuerwerk beschossen worden. Er war auf der Höhe von Mainz-Lerchenberg in Fahrtrichtung Bingen unterwegs, wie die Autobahnpolizei Heidesheim meldet. Zeitgleich wurde der Polizei gemeldet durch mehrere Anrufer, dass im Stadtteil Marienborn mehrere Jugendliche Feuerwerkskörper gezündet. Die Beamten konnten bei einer sofortigen Fahndung vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren fassen, die mehrere illegale Feuerwerkskörper bei sich hatten. Sie wurden später an ihre Eltern übergeben. Ob sie die Feuerwerkskörper gezielt auf die Autobahn geworfen oder sie nur in deren unmittelbar Nähe gezündet haben, sei derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Strafverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 06132/9500.