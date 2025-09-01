Das war sicher kein alltäglicher Einsatz für die Polizei: Sie wurde am Montagmorgen ins Musashi-Hauptwerk gerufen, weil einer Gewerkschaftsbeauftragten der Zutritt zu einer Betriebsratssitzung verweigert wurde.

Es brauchte die Unterstützung der Polizei und dauerte eine gute Stunde, bis die Sitzung des Betriebsrats im Musashi-Hauptwerk beginnen konnte. Denn die Geschäftsleitung wollte zunächst nur Verhandlungsführer Uwe Zabel von der IG Metall Bezirksleitung Mitte Zutritt zur Sitzung gewähren.

Polizei setzt Zugang zur Betriebsratssitzung durch

Uwe Zabel kam in Begleitung einer von der Gewerkschaft beauftragten Dolmetscherin, und ihr wurde der Zugang zunächst verweigert, woraufhin die Ordnungshüter zur Hilfe gerufen wurden. Denn bei der Weigerung handelte es sich um eine Straftat gegen das Betriebsverfassungsgesetz, wonach der Arbeitgeber die Arbeit der Arbeitnehmervertretung nicht behindern darf. „Der Betriebsrat entscheidet darüber, wen er zur Sitzung einlädt, nicht die Geschäftsleitung“, brachte es Zabel auf den Punkt.

Nachdem die Polizeibeamten die Unternehmensleitung auf die Rechtslage hingewiesen hatten, durften beide Gewerkschaftsbeauftragte den Eingang passieren. Mit Blick darauf, dass in dem japanischen Unternehmen viele Schriftstücke zu übersetzen sind, hatte die IG Metall die Entsendung einer Dolmetscherin als Gewerkschaftsbeauftragte veranlasst. Das Bad Sobernheimer Musashi-Werk besuchten gestern auch Hiroshi Otsuka, Präsident und Chief Execution Officer der japanischen Unternehmensgruppe, und Takayuki Miyata, CEO von Musashi Europe. In den deutschen Niederlassungen des Automobilzulieferers Musashi ist die Krise der Autobranche durchgeschlagen.

i Der Musashibetriebsrat begrüßte Verhandlungsführer Uwe Zabel (Zweiter von rechts) zur Betriebsratssitzung in Bad Sobernheim. Christine Jäckel

Automobilzulieferer ist in der Krise

Im Juni kündigte die Geschäftsleitung an, dass sie wegen der anhaltend schlechten Unternehmenslage von der „Schlechtwetterklausel“ im 2022 geschlossenen Transformations-, Zukunfts- und Sozial-Tarifvertrag (TZS-TV) Gebrauch machen will. Zudem gab es die Ankündigung, dass an den Standorten Leinefelde, Hannoversch Münden und Lüchow Restrukturierungsmaßnahmen, sprich Stellenabbau und Schließungen, erforderlich seien. Die Standorte an der Nahe in Bockenau, Bad Sobernheim und Grolsheim mit insgesamt rund 1000 Beschäftigten sollen dagegen nicht von dieser Restrukturierung betroffen sein. Der Ton in den Verhandlungen wurde danach deutlich rauer. Zu einem Sondierungsgespräch Ende Juni zwischen den Tarifparteien hatte die Unternehmensleitung eine internationale Anwaltskanzlei eingeschaltet.

Die Gewerkschafter wurden davon überrascht, dass ihnen ein Anwalt der Kanzlei am Verhandlungstisch gegenübersaß. Nach Erfahrungen der Arbeitnehmervertreter aus anderen Arbeitskämpfen ist die Kanzlei für ihre gewerkschaftsfeindliche Haltung bekannt. Die Gewerkschafter lehnten denn auch Gespräche mit Anwälten über Veränderungen des Tarifvertrages ab und verwiesen darauf, dass dies nur über einen Schlichtungsprozess unter Vorsitz des Ministerpräsidenten oder eines Vertreters erfolgen kann. Kommt es innerhalb von zwei Monaten nicht zu einer Einigung, kann der Arbeitgeber den Tarifvertrag kündigen. Am Donnerstag, 4. September, sollen die Tarifverhandlungen zwischen der Unternehmensführung und der Gewerkschaft in Frankfurt aufgenommen werden.