Rat lehnt Videoüberwachung ab Polizei: Bad Kreuznach ist eine sichere Stadt 22.11.2024, 15:10 Uhr

i Die Kirschsteinanlage hat einen schlechten Ruf. Darüber, dort eine Videoüberwachung vorzunehmen, und sei es als Pilotprojekt, wurde jetzt im Stadtrat kontrovers diskutiert. Ein knappe Mehrheit lehnt dies ab. Harald Gebhardt

In Bad Kreuznach gibt es nach Ansicht der Polizei keine überbordende oder steigende Kriminalität. Die Kreisstadt ist ein sichereres Pflaster – auch wenn das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger oft ein anderes ist.

Die objektive Kriminalstatistik und das Sicherheitsempfinden der Bürger sind oft zwei paar Schuhe. Die Kriminalitäts- und die Sicherheitslage in der Kreisstadt war Thema in der Stadtratssitzung am Donnerstag. Dazu hatte Oberbürgermeister Emanuel Letz den Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, Kriminaldirektor Uwe Thome, und den Leiter der Polizeiinspektion, Raphael Schäfer, eingeladen.

