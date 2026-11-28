Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Politiker fragen sich: Was mache ich hier? Marian Ristow 28.11.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Bei Bürgerentscheiden will der Bürger entscheiden – das ist sprachlich relativ einfach abzuleiten. Doch soll das überhaupt so sein? „Für was gibt es denn überhaupt gewählte Repräsentanten?“, fragt sich Marian Ristow, Chef des Oeffentlichen Anzeigers.

P olitik und Fußball sind sich in vielen Dingen ähnlich. Schlaue Sprüche aus dem Off kennt man in der Politik aus den Sitzungen. Die Kommentare über vermeintlich „schlechtes“ Gekicke kommen von der Seitenlinie, dort, wo sich die wahren Athleten aufhalten und genüsslich in die Bratwurst beißen, während sich andere abmühen.







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