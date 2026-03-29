Ein Bauzaun, geteilte Parkplätze und ein Vertrag, der seit 2001 gilt – doch jetzt wird genauer hingesehen. Hat das Parkhotel Kurhaus seine Pflichten vernachlässigt? Der Stadtrat will es herausfinden.
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Künftig genauer hinschauen will die Bad Kreuznacher Stadtpolitik beim Parkhotel Kurhaus, dem dazugehörigen Erbpachtvertrag und möglichen nicht eingehaltenen Pflichten seitens des Hotels. Das hat der Bad Kreuznacher Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig bei vier Enthaltungen beschlossen und folgte damit einem Antrag der Partnerschaft aus CDU, SPD und FDP.