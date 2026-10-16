Diese fünftägige Dienstreise von gleich drei Führungskräften der Stadtverwaltung mit dem OB an der Spitze zum internationalen Treffen der Michelinstädte ins italienische Cuneo könnte noch Folgen haben. Für politischen Wirbel sorgt sie schon jetzt.
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Der nächste Streit nach der Kontroverse um die Verbeamtung von Nathalie Herberger-Lamberty (mit CDU-Parteibuch), der Geschäftsleitung der Verwaltung und Büroleiterin von Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), ließ nicht lange auf sich warten: Eine fünftägige gemeinsame Dienstreise der drei hochrangigen Personen der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung sorgt für einigen politischen Wirbel und Verärgerung.