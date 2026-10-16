Wieder Ärger in Bad Kreuznach Politik will Antworten zur Dienstreise von OB Letz Harald Gebhardt 16.10.2026, 14:15 Uhr

i Im Juli 2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz die neue Büroleiterin Nathalie Herberger im Stadthaus. Isabel Gemperlein/Stadtverwaltung

Diese fünftägige Dienstreise von gleich drei Führungskräften der Stadtverwaltung mit dem OB an der Spitze zum internationalen Treffen der Michelinstädte ins italienische Cuneo könnte noch Folgen haben. Für politischen Wirbel sorgt sie schon jetzt.

Der nächste Streit nach der Kontroverse um die Verbeamtung von Nathalie Herberger-Lamberty (mit CDU-Parteibuch), der Geschäftsleitung der Verwaltung und Büroleiterin von Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), ließ nicht lange auf sich warten: Eine fünftägige gemeinsame Dienstreise der drei hochrangigen Personen der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung sorgt für einigen politischen Wirbel und Verärgerung.







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