Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Politik in Bad Kreuznach: Rückgrat und Haltung gesucht Marian Ristow 07.02.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Parteienwechsel, Vertrauensverlust, politische Lächerlichkeit – Teile des Bad Kreuznacher Stadtrats ziehen den gesamten Rat mit nach unten. Und das ergibt ein trauriges Bild. Warum ernsthafte Politik in der Stadt so immer schwieriger wird.

„Merxum Helau, Allez Hopp, Schupp La und Hei Ho“ – was war das für eine Fete beim 22. Närrischen Rendezvous. Herzlichen Dank an den Fastnachtsclub Merxheimer Wind und ihre Moderatorinnen Alina Caesar und Sandra Engelmann für diesen Premiumabend.Nebst der Fastnacht beschäftigt mich aber ein anderes Thema.







