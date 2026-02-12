Worte begeistern am Gymnasium
Poetry Slam am Stama begeistert Schüler und Publikum
Moderator Lennart Schmitt führt in den Abend der Gedichte ein. Neben ihm das Mikrophon für die oftmals aufgeregten Schüler
Mikka Wagner

Dunkle Aula, strahlende Worte: Beim Poetry Slam des Gymnasiums an der Stadtmauer trafen Naturlyrik, scharfe Kritik und tiefe Emotionen aufeinander. Wer überzeugte die Jury und rührte das Publikum zu Tränen?

Seit Jahren gehört der Poetry Slam des Gymnasiums an der Stadtmauer zum festen Schuljahresprogramm. Und so senkte auch am 5. Februar wieder die Aula der Schule sich in tiefes Schwarz, dass nur wenige Scheinwerfer die Bühne noch erleuchteten.Schüler aller Klassenstufen trugen ihre eigenen Texte vor – die Themen variierten stark, von sanften Naturbeschreibungen über persönliche und existenzielle Probleme bis zu Kulturkritik.

