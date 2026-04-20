Regelung vor Hofgartenschule Pörksen: „Schulstraße notfalls gerichtlich durchsetzen“ Marian Ristow 20.04.2026, 14:14 Uhr

i Die Zahl der Elterntaxis hielt sich zum Schulschluss der 1. und 2. Klassen an der Hofgartenschule am vergangenen Mittwochmittag in Grenzen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Eine umstrittene Entscheidung sorgt in Bad Kreuznach für Aufsehen: Die Schulstraße vor der Hofgartenschule wurde gekippt. Doch SPD-Politiker Carsten Pörksen gibt nicht auf – und würde juristische Konsequenzen begrüßen.

Die Rücknahme der Schulstraßenstatus der Hofgartenstraße sorgt weiterhin für große Diskussionen. Nicht nur ist ein großer Teil der Elternschaft erzürnt ob der Veränderung, auch schaltet sich die Politik ein. So zum Beispiel Carsten Pörksen von der Bad Kreuznacher SPD.







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