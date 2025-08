Rambazamba vor dem Rewe-Markt? Pöbeleien an der DAK-Geschäftsstelle? Willkommen in Bad Kreuznach. In der mittleren Mannheimer Straße hat sich eine ungute Mischung zusammengebraut. Wie löst man das?

Ein heißes Eisen haben das Bad Kreuznacher Ordnungsamt und die Polizei in der Mannheimer Straße anzupacken. Und dabei ein kniffliges Problem zu lösen, das viel tiefer reicht als alles, was die Exekutive jemals lösen könnte. Dass sich unliebsame Personen mit unterschiedlichsten Biografien, Absichten, Süchten und Einträgen im Zentralregister samt ihrer Probleme vor Trinkhallen, Supermärkten oder auf öffentlichen Plätzen versammeln, ist generell nichts Neues, andere Städte haben diese „Lagen“ ebenso – und in Bad Kreuznach erst recht nicht. Im Sommer 2015 eskalierte die Situation vor dem „Norma“ in der Salinenstraße, 2004 und 2005 am Salinenplatz.

Damals wurden vor der damaligen Dresdner Bank sogar eigens Bänke und Bäume entfernt, um den Treffpunkt für Dosenbier- und Daydrinking-Fans so wenig gemütlich wie möglich zu gestalten. Der Tenor der Geschäftstreibenden, damals wie heute: Diese Leute vertreiben unsere Kundschaft. Als unmittelbare Folge der Angelegenheit um die „Salinenplatz-Clique“ wurde der Treffpunkt in der Bastgasse installiert – ja, für wen eigentlich?

Von welcher Gruppe redet man hier? Wie bezeichnet man sie überhaupt? Es sind mitnichten alles „Obdachlose“ oder „Berber“, und auch nicht jeder ist „arbeitslos“, „drogensüchtig“ oder „kriminell“. Mit Pauschalisierungen fährt man hier wie in den meisten Fällen schlecht. „Randständige“ war mal ein Begriff, der ganz gut zusammengefasst hat, was diesen Personenkreis ausmacht. Wie dem auch sei, Gewalttaten können im öffentlichen Raum keinerlei Toleranz erfahren, und es macht sich auch bei Kurgästen wenig gut, wenn am helllichten Tag ein sturzbesoffener Mann gegen die Fassade des Rewe-Parkhauses pinkelt. Deswegen liegt es im vitalsten Interesse der Stadt, hier zivilisierte Zustände herzustellen.

Das geht vielleicht mit einer Alkoholverbotszone. Wenn man aber bedenkt, dass das künftig bedeuten könnte, dass man als „Normalo“ zum Beispiel auf dem Weg vom Rewe auf den Jahrmarkt davor nicht mal an seinem Bier nippen dürfte, dann ist das ein hoher Preis, wie ich finde. Aber offensichtlich notwendig.

Das Durchsetzen von Recht und Ordnung vermag vielleicht das Symptom kurzzeitig zu vertreiben, die Ursache wird damit aber nicht bekämpft, wie Markus Schlosser richtigerweise feststellt. Die Gruppen von Menschen, die diesen Lebensstil führen, wird es immer geben. Ob 2004, 2015 oder 2025 – und sie werden sich irgendwo aufhalten, ob vor dem Rewe, dem Norma oder wo auch immer. Daran wird nichts, was in Bad Kreuznach, Mainz oder Berlin beschlossen werden könnte, jemals etwas ändern.

Abschließend wäre dem Wochenende und all denen, die Veranstaltungen durchziehen, wie in Planig, im Schlosspark, in Pfaffen-Schwabenheim, Bad Münsterer Kurpark, oder eben, wie in Bad Kreuznach üblich, vor dem Rewe in der Mannheimer Straße, zu wünschen, dass uns der große Regen erspart bleibt. Es muss ja nicht überall wie in Wacken aussehen. Beste Grüße und ein stressfreies Wochenende Ihnen.

