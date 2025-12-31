Er wurde nur 54 Jahre alt Plötzlicher Tod: Große Trauer um SPD-Mann Michael Simon Marian Ristow 31.12.2025, 14:09 Uhr

i Michael Simon ist verstorben. Der beliebte Kommunal- und Landespolitiker aus Pfaffen-Schwabenheim wurde nur 54 Jahre alt. SPD Rheinland Pfalz

Ein schwerer Verlust für die Region: Michael Simon, leidenschaftlicher Politiker und unermüdlicher Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, ist überraschend verstorben. Die Nachricht erschüttert Freunde, Weggefährten und politische Gegner gleichermaßen.

Diese Nachricht ist ein Schock und löst große Betroffenheit aus. Michael Simon, der den Wahlkreis Bad Kreuznach im Landtag vertritt, ist im Alter von 54 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Der beliebte Politiker verstarb in der Nacht zu Silvester im heimischen Pfaffen-Schwabenheim.







