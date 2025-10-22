Neues Regelung polarisiert Plötzlich Tempo 50: Ärger über „Abzocke“ in Bad Münster Josef Nürnberg 22.10.2025, 10:00 Uhr

i Manch ein Kritiker der Geschwindigkeitsreduzierung fragt sich, ob dadurch dem Lärmschutz wirklich gedient ist, zumal parallel Züge über Weichenstraßen fahren. Josef Nürnberg

Tempo 50 statt 70 – und plötzlich flattert ein Bußgeld ins Haus. Warum die neue Regelung in Bad Münster für Wut, Rätselraten und den Vorwurf der "Abzocke" sorgt.

Mittlerweile hat die Geschwindigkeitsreduzierung von 70 Kilometern auf die innerörtlich erlaubten 50 Stundenkilometer auf der Umgehungsstraße in Bad Münster am Stein zwischen dem Rewe-Markt und dem Abzweig Norheim „Dank“ so mancher Blitzer-Attacke wohl alle Autofahrer, die zwischen der Nordpfalz und der Kernstadt von Bad Kreuznach unterwegs sind, erreicht.







