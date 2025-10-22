Tempo 50 statt 70 – und plötzlich flattert ein Bußgeld ins Haus. Warum die neue Regelung in Bad Münster für Wut, Rätselraten und den Vorwurf der "Abzocke" sorgt.
Lesezeit 2 Minuten
Mittlerweile hat die Geschwindigkeitsreduzierung von 70 Kilometern auf die innerörtlich erlaubten 50 Stundenkilometer auf der Umgehungsstraße in Bad Münster am Stein zwischen dem Rewe-Markt und dem Abzweig Norheim „Dank“ so mancher Blitzer-Attacke wohl alle Autofahrer, die zwischen der Nordpfalz und der Kernstadt von Bad Kreuznach unterwegs sind, erreicht.