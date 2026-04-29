Die Bad Sobernheimer Johanniskirmes in Bad Sobernheim wird in diesem Jahr extern organisiert – vom Festwirt, der auch die Standgebühren einnimmt. Dass Stadtchef Ruegenberg ihm vertraglich höhere Sätze zugesichert hat, überraschte nun den Stadtrat.
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Die Johanniskirmes in Bad Sobernheim soll wie geplant Ende Juni steigen, da sind sich alle Beteiligten einig. Der Stadtrat hatte im Februar die Organisation des städtischen Events an Festwirt Justin Braun vergeben. Doch nun ploppte zunächst im Hauptausschuss und tags drauf im Stadtrat ein Thema auf, das bei vielen Ratsmitgliedern für Kopfschütteln und Irritation sorgte und für heftige Kritik an Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG ...