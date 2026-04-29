Johanniskirmes Bad Sobernheim Plötzlich soll der Stadtrat die Standgebühren erhöhen Silke Jungbluth-Sepp 29.04.2026, 18:00 Uhr

i Die Johanniskerb wird dieses Jahr extern organisiert. Doch es gibt neuen Ärger, weil Ruegenberg dem Organisator höhere Standgebühren vertraglich zugesichert hat - was erst nach einer Satzungsänderung durch den Rat möglich ist. Christoph Müller/Stadt Bad Sobernheim. Christioph Müller Stadt Bad Sobernheim

Die Bad Sobernheimer Johanniskirmes in Bad Sobernheim wird in diesem Jahr extern organisiert – vom Festwirt, der auch die Standgebühren einnimmt. Dass Stadtchef Ruegenberg ihm vertraglich höhere Sätze zugesichert hat, überraschte nun den Stadtrat.

Die Johanniskirmes in Bad Sobernheim soll wie geplant Ende Juni steigen, da sind sich alle Beteiligten einig. Der Stadtrat hatte im Februar die Organisation des städtischen Events an Festwirt Justin Braun vergeben. Doch nun ploppte zunächst im Hauptausschuss und tags drauf im Stadtrat ein Thema auf, das bei vielen Ratsmitgliedern für Kopfschütteln und Irritation sorgte und für heftige Kritik an Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG ...







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