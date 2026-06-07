Chef des Tiefenthaler Höfchens
Plötzlich Leukämie: Michael Reiche sucht einen Spender
Michael Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie erkrankt.
Michael Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Daher bleibt der Treff im Dorf vorerst zu. Der Vater und Ehemann braucht dringend eine Stammzellspende.
Cordula Kabasch

Die Diagnose kam aus dem Nichts: Michael „Micha“ Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt. Eine Stammzelltherapie kann sein Leben retten. Gesucht wird ein Spender.

Lesezeit 3 Minuten
Im Höfchen blühen die Blumen. Es ist Freitag, und eigentlich sollten Gäste den beliebten Treff in Tiefenthal ansteuern. Aber das schmiedeeiserne Tor ist zu, und daneben hängt eine Tafel: „Liebe Gäste, wegen Krankheit muss unser Höfchen leider längere Zeit geschlossen bleiben.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren