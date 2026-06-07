Chef des Tiefenthaler Höfchens Plötzlich Leukämie: Michael Reiche sucht einen Spender Cordula Kabasch 07.06.2026, 17:00 Uhr

i Michael Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Daher bleibt der Treff im Dorf vorerst zu. Der Vater und Ehemann braucht dringend eine Stammzellspende. Cordula Kabasch

Die Diagnose kam aus dem Nichts: Michael „Micha“ Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt. Eine Stammzelltherapie kann sein Leben retten. Gesucht wird ein Spender.

Im Höfchen blühen die Blumen. Es ist Freitag, und eigentlich sollten Gäste den beliebten Treff in Tiefenthal ansteuern. Aber das schmiedeeiserne Tor ist zu, und daneben hängt eine Tafel: „Liebe Gäste, wegen Krankheit muss unser Höfchen leider längere Zeit geschlossen bleiben.







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