Die Diagnose kam aus dem Nichts: Michael „Micha“ Reiche, Chef des beliebten und lauschigen Tiefenthaler Höfchens, ist plötzlich an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt. Eine Stammzelltherapie kann sein Leben retten. Gesucht wird ein Spender.
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Im Höfchen blühen die Blumen. Es ist Freitag, und eigentlich sollten Gäste den beliebten Treff in Tiefenthal ansteuern. Aber das schmiedeeiserne Tor ist zu, und daneben hängt eine Tafel: „Liebe Gäste, wegen Krankheit muss unser Höfchen leider längere Zeit geschlossen bleiben.