In Planig ist ’was los! Pleenicher Schuppesser sind einfach einsame Spitze Armin Seibert 10.02.2025, 11:00 Uhr

i Zauberer Torsten „Rossini“ Roßkopf und sein Has' Paulinchen, gespielt von André Meisenheimer: Das Duo bot eine Zauberschau, bei der kein Auge trocken blieb. Armin Seibert

Die Nahetalhalle ist das Narhalla des Stadtostens, Planig, oder Pleenich, wie man sagt, ist einfach eine Fastnachtshochburg. Die Schuppesser machen hier ’was los und so lief es am Samstag auf der Prunksitzung wie geschmiert.

Ausverkauft! In 48 Stunden waren die Eintrittskarten für zwei Prunksitzungen der Lustigen Schuppesser in Planig ausverkauft. So ist die Idee von Sitzungspräsident Torsten Roßkopf, ein Public Viewing durchzuziehen und die Stones in den Schatten zu stellen durchaus nachvollziehbar.

