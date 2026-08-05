Wettbewerb ist entschieden „Platz am Kreuz“ in Lauterecken soll schöner werden Roswitha Kexel 05.08.2026, 19:00 Uhr

i Insgesamt 21 Architekturbüros aus Deutschland, Österreich und Budapest in Ungarn hatten Vorschläge beim Gestaltungswettbewerb für einen optisch schöneren und funktionalen "Platz am Kreuz" eingereicht. Den ersten Platz konnte sich das Büro Bierbaum-Aichele aus Mainz sichern. Nun geht es in Verhandlungsgespräche. Roswitha Kexel

Der „Platz am Kreuz“ soll aufgewertet werden. Bereits im September soll die Auftragsvergabe dafür erfolgen. Auch die Planungen für einen Bürgergarten auf der Roseninsel setzt der Stadtrat Lauterecken fort.

Die Freizeitanlage Roseninsel mit geplantem Bürger-/Sportgarten, Stadtscheune und Sanitäranlage beschäftigte den Lauterecker Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrfach. Außerdem ging's um das Stadtinformationssystem, das neu errichtet werden soll, sowie das weitere Vorgehen nach dem Gestaltungswettbewerb zum „Platz am Kreuz“.







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