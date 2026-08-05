Der „Platz am Kreuz“ soll aufgewertet werden. Bereits im September soll die Auftragsvergabe dafür erfolgen. Auch die Planungen für einen Bürgergarten auf der Roseninsel setzt der Stadtrat Lauterecken fort.
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Die Freizeitanlage Roseninsel mit geplantem Bürger-/Sportgarten, Stadtscheune und Sanitäranlage beschäftigte den Lauterecker Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrfach. Außerdem ging's um das Stadtinformationssystem, das neu errichtet werden soll, sowie das weitere Vorgehen nach dem Gestaltungswettbewerb zum „Platz am Kreuz“.