Planungen für eine Photovoltaikanlage schreiten voran

Auf der Ackerfläche „Im Schwarzenberg“ soll eine Freiflächenphovoltaikanlage entstehen. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der überarbeiteten Planung zu.
Auf einer 7,2 Hektar großen Fläche „Im Schwarzenberg“, unweit der Gemeinde Roth, möchte ein Projektentwickler aus Mainz eine Freiflächenphotovoltaikanlage realisieren, die rund 2000 Haushalte mit Energie versorgen soll. Dieses Vorhaben hatte der Stadtrat im März 2024 befürwortet und beschlossen, einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sondergebietes „Solar“ aufzustellen.