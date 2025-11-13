Neben A61 in Stromberg Planungen für eine Photovoltaikanlage schreiten voran Jens Fink 13.11.2025, 14:00 Uhr

i Auf dieser von Wald eingegrenzten Ackerfläche „Im Schwarzenberg“ südlich der Autobahn 61 (links) wird die Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Jens Fink

Auf der Ackerfläche „Im Schwarzenberg“ soll eine Freiflächenphovoltaikanlage entstehen. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der überarbeiteten Planung zu.

Auf einer 7,2 Hektar großen Fläche „Im Schwarzenberg“, unweit der Gemeinde Roth, möchte ein Projektentwickler aus Mainz eine Freiflächenphotovoltaikanlage realisieren, die rund 2000 Haushalte mit Energie versorgen soll. Dieses Vorhaben hatte der Stadtrat im März 2024 befürwortet und beschlossen, einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sondergebietes „Solar“ aufzustellen.







