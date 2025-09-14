Ein ambitioniertes Weinfest soll den umstrittenen Mantelsonntag in Bad Kreuznach möglich machen – doch Gewerkschaften und Gerichte könnten Mike Matterns Pläne durchkreuzen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch die Hürden sind hoch.

„Mantelsonntag holt die Massen in die Bad Kreuznacher Innenstadt“, so oder so ähnlich könnte sich Mike Mattern die Schlagzeile am Tag danach vorstellen. Der 58-jährige Bad Kreuznacher Geschäftsmann will es durchziehen: Am Sonntag, 2. November, sollen die Geschäfte in der Innenstadt öffnen dürfen.

Damit es so weit kommt, hat Mattern noch einiges zu tun – und bereits schon viel Vorarbeit geleistet. „Mit Prognosen muss man vorsichtig sein, aber ich arbeite seit fünf Monaten an der Umsetzung und sehe mich gut vorbereitet“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Schwierigkeit, eine Ladenöffnung am Sonntag genehmigt und auch nach einer möglichen Klage aufrechterhalten zu können, sei ihm natürlich bekannt.

Mattern: 160 Einzelhändler wollen Mantelsonntag

Dass die Einzelhändlerschaft in der Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag möchte, ist für ihn klar. „Ich habe selbst nachgefragt. Von 180 Händlern wollen 160 einen Mantelsonntag“, stellt er klar. Und er sagt: „Der Mantelsonntag ist für mich deutsches Kulturgut. Er hat seine Geschichte.“

Die besondere Lage an der Nahe diesbezüglich kennt er: „Ich habe Gespräche mit Gewerkschaft und den Kirchen geführt. Die Lage ist nun so, wie sie ist, weil in der Vergangenheit vieles nicht gut gelaufen ist“, fasst er zusammen. Dass Ver.di gegen die Sonntagsöffnung klagen werde, wisse er. Trotzdem ist er entschlossen, den Antrag inhaltlich so zu unterfüttern, dass die Ladenöffnung vor Gericht Bestand haben wird. Dazu habe er viele Gespräche geführt, sich beraten lassen und wisse nun, worauf es ankomme.

Ein Gentleman’s Agreement wäre Mike Mattern lieber.

„Trotzdem wäre es mir natürlich lieber, wenn man sich einigen würde und die Gewerkschaft in diesem Fall auf die Klage verzichten würde“, sagt Mattern, der aber auch weiß: „Es herrscht großes Misstrauen, dass es nicht bloß bei einem verkaufsoffenen Sonntag bleibt.“

Die Gesetzeslage ist hinlänglich bekannt – vor allem bei den Verantwortlichen in Bad Kreuznach. 2019 erlebte man nämlich Schiffbruch. Der Mantelsonntag musste kurzerhand abgesagt werden – Ver.di hatte geklagt. Der damals als Anlassveranstaltung herangezogene Herbstmarkt auf dem Kornmarkt war vom Gericht als nicht würdig befunden worden, eine Ladenöffnung zu rechtfertigen. Für die handelnden Personen damals eine traumatische Erfahrung.

Das Ladenöffnungsgesetz in Rheinland-Pfalz sieht generell vier Sonntage als Ausnahmefall vor, an denen geöffnet werden darf. Für die Ausnahmen gelten jedoch strenge Regeln. Im Mai 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil klar, dass verkaufsoffene Sonntage einen plausiblen, rechtfertigenden Anlass benötigen. Die verlängerten Ladenöffnungszeiten selbst oder vermeintliche Traditionen, die beim Mantelsonntag oft als Begründung genannt werden, reichen dafür nicht aus. Damals wurde in Worms ein Exempel statuiert.

Die drei Hürden werden klar benannt: Erstens, ein verkaufsoffener Sonntag benötigt eine Veranstaltung, die mehr Menschen in die Stadt lockt als die Ladenöffnung selbst. Zweitens, die Anlassveranstaltung muss in räumlicher Nähe zur Innenstadt oder dort, wo die Läden öffnen sollen, stattfinden. Drittens – und jetzt wird es kompliziert – darf die Verkaufsfläche der Läden, die öffnen, nicht größer sein als die Veranstaltungsfläche des Anlassevents. Dies sind Anforderungen, die nur schwer zu erfüllen sind.

Wie viele Menschen besuchen überhaupt die Innenstadt?

Für alle drei Probleme will Mattern eine Lösung parat haben. Die Anlassveranstaltung soll ein großes Weinfest mit elf Weinständen, vier bis fünf gastronomischen Angeboten und drei Bühnen sein, das die Bad Kreuznacher Innenstadt sowie den Schlosspark komplett bespielt – so kommt man auf eine Veranstaltungsfläche, die weitaus größer ist als die der Verkaufsfläche der öffnenden Läden. Und: So ist die räumliche Nähe zwischen beiden Events hergestellt. Mattern hat Daten gesammelt und gerechnet – und das unterscheidet den diesjährigen Antrag von seinen Vorgängern. Nun wird mit belastbaren Zahlen gearbeitet. Ob diese ein Richter, wenn dann geklagt worden ist und entschieden werden muss, für nachvollziehbar hält, ist indes ungewiss.

Aber wie viele Leute besuchen überhaupt die Bad Kreuznacher Innenstadt pro Tag? Und wie viele an einem verkaufsoffenen Sonntag? Während in anderen Städten die Zahl von Kunden in der Innenstadt mittels Lasertechnik über ein Portal wie zum Beispiel Hystreet erfasst wird, musste Mattern in Bad Kreuznach auf ein anderes Mittel zurückgreifen. Mithilfe der Lebenshilfe hat er Passantenzählungen durchgeführt – an neun Messpunkten zwischen 9.40 und 14.40 Uhr. „Gezählt haben wir an einem Donnerstag, denn dieser wird meistens als Vergleichsgröße für den Sonntag genommen“, erläutert Mattern. In Bad Kreuznach kam er in diesem Zeitraum auf 11.462 Passanten.

Weinfest soll mehr als 16.000 Menschen in die Stadt locken

Andere Städte verzeichnen, das kann man mittels Hystreet ermitteln, an einem verkaufsoffenen Sonntag einen Frequenzanstieg von 40 Prozent. Folgt man dieser Berechnung, könnte man in Bad Kreuznach an einem Mantelsonntag mit rund 16.100 Menschen in der Innenstadt rechnen. „Also müssen bei dem Weinfest mehr als 16.100 Besucher kommen. Entsprechend wird geplant“, verrät Mattern. In Summe hätte man dann mehr als 32.000 Gäste in der Stadt. Unabhängig davon, wie es ausgehe vor Gericht, und die Läden öffnen dürften, wisse man, wenn man das große Weinfest einmal durchgeführt habe, mit viel Besuchern man dann rechnen müsse. Das beschere dann Erfahrungswerte für das Jahr 2026.

All diese Berechnungen wird Mattern dem Antrag zur Ladenöffnung beifügen. Klar ist: Genehmigt ein Richter die Ladenöffnung trotz Klage, dann hat man damit gewissermaßen Geschichte geschrieben.