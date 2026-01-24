Dieses Jahr wird geplant, nächstes gebaut: Dies ist das Fazit der Stadtratssitzung in Stromberg mit Blick auf die Sanierung von Schulstraße, St.-Jakobus-Straße und Kastanienweg. Außerdem beschäftigte sich der Rat mit dem Forst und einer Sportbox.
Lesezeit 2 Minuten
Als wichtiges Projekt steht in der Stadt Stromberg die Sanierung der schadhaften Schulstraße und der direkt daran anschließenden St.-Jakobus-Straße an. Allerdings müssen sich die Anlieger noch etwas gedulden, denn in diesem Jahr werden lediglich die notwendigen Planungsleistungen durchgeführt.