Dieses Jahr wird geplant, nächstes gebaut: Dies ist das Fazit der Stadtratssitzung in Stromberg mit Blick auf die Sanierung von Schulstraße, St.-Jakobus-Straße und Kastanienweg. Außerdem beschäftigte sich der Rat mit dem Forst und einer Sportbox.

Als wichtiges Projekt steht in der Stadt Stromberg die Sanierung der schadhaften Schulstraße und der direkt daran anschließenden St.-Jakobus-Straße an.

Allerdings müssen sich die Anlieger noch etwas gedulden, denn in diesem Jahr werden lediglich die notwendigen Planungsleistungen durchgeführt.