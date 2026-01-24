Straßensanierung in Stromberg
Planungen dieses Jahr, Ausbauarbeiten nächstes Jahr
Die Planungen für die Sanierung der schadhaften Schulstraße sowie der St.- Jakobus-Straße, hier im Bild, werden in diesem Jahr durchgezogen. Die Ausbauarbeiten beginnen aber erst 2027.
Jens Fink

Dieses Jahr wird geplant, nächstes gebaut: Dies ist das Fazit der Stadtratssitzung in Stromberg mit Blick auf die Sanierung von Schulstraße, St.-Jakobus-Straße und Kastanienweg. Außerdem beschäftigte sich der Rat mit dem Forst und einer Sportbox.

Lesezeit 2 Minuten
Als wichtiges Projekt steht in der Stadt Stromberg die Sanierung der schadhaften Schulstraße und der direkt daran anschließenden St.-Jakobus-Straße an. Allerdings müssen sich die Anlieger noch etwas gedulden, denn in diesem Jahr werden lediglich die notwendigen Planungsleistungen durchgeführt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren