Stadtbürgermeister Frank Ensminger dankte dem Filmteam bei der jüngsten Vorstellung ausdrücklich für den Einsatz und die Werbung für das Kirner Land: „Westwind – Dark Shadows“ wird hoch gelobt.
Lesezeit 1 Minute
Was als kleine Idee begann und anfangs noch belächelt wurde, hat sich zum Kinoerfolg entwickelt: Das Team hinter dem Film „Westwind – Dark Shadows“ feierte nach der Kinopremiere und der ersten Vorstellung am 14. Dezember 2025 im Kirner Gesellschaftshaus den Abschluss der ersten Vorführreihe.