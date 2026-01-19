Unerwarteter Leinwanderfolg Planung für „Westwind“-Fortsetzung in Kirn läuft Sebastian Schmitt 19.01.2026, 19:00 Uhr

i Volles Haus bei "Westwind – Dark Shadows": Auch die Zusatzvorstellungen im Kirner Gesellschaftshaus waren ausverkauft. Sebastian Schmitt

Stadtbürgermeister Frank Ensminger dankte dem Filmteam bei der jüngsten Vorstellung ausdrücklich für den Einsatz und die Werbung für das Kirner Land: „Westwind – Dark Shadows“ wird hoch gelobt.

Was als kleine Idee begann und anfangs noch belächelt wurde, hat sich zum Kinoerfolg entwickelt: Das Team hinter dem Film „Westwind – Dark Shadows“ feierte nach der Kinopremiere und der ersten Vorstellung am 14. Dezember 2025 im Kirner Gesellschaftshaus den Abschluss der ersten Vorführreihe.







Artikel teilen

Artikel teilen