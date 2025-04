Niemand kann nach diesen drei Stunden Beratung im Gemeinderat sagen, dass die Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit zur geplanten Trasse von der Kirchstraße bis zur Kreisstraße 49 nicht ausführlich diskutiert worden sind. Über 70 Seiten Anregungen verlas Planer Harald Hampel, darunter fünf Stellungnahmen von Bürgern.

Trasse entlastet durch Streuung des Verkehrs

Ein Kritikpunkt, der vorgebracht wurde, ist, dass die neue Straße keine Entlastung bringt, weil weiterhin Schulbusse durch den Ort fahren werden. Tatsächlich werden 48 Prozent der Busse die neue Trasse nehmen, für 52 Prozent bleibt es weiterhin, aufgrund der überörtlichen Streckenplanung, bei der Ortsdurchfahrt. Das heißt, es wird eine deutliche Entlastung geben. Die Aufteilung wird die Verkehrsbelastung entzerren, einige wenige Straßenabschnitte müssen mit Zunahmen rechnen, in anderen Abschnitten reduziert sich die Durchfahrtszahl, erläuterte Hampel.

Er verwies auf die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens, welche die Entlastung zahlreicher, und vor allem bisher stärker belasteter Ortsstraßen eindeutig belegen. Durch die geplante Trasse ergibt sich eine breitere Verteilung des Verkehrs, wodurch die bisher stark belasteten Abschnitte spürbare Entlastung erfahren werden, so das Gutachten. „Wir haben mit den Verkehrsbetrieben gesprochen und sie wollen uns dabei unterstützen und die Busse so weit möglich über die neue Trasse leiten“, ergänzte dazu Ortsbürgermeister Haiko Grün. Die Gesamtschule des Bistums Trier startete 1972 mit 500 Schülern. Die abgelegene Lage, ähnlich einer Sackgasse, schlug mit wachsender Schülerzahl von aktuell 1500 Schülern, in einen Nachteil um.

i 1972 wurde die Alfred-Delp-Schule gegründet. Das Schulgebäude wurde am nördlichen Ortsrand, weit entfernt von den Hargesheimer Zufahrtsstraßen errichtet. Christine Jäckel. Archiv Christine Jäckel

Verbesserung des Starkregenschutzes

Der Einzugsbereich der Schule umfasst nahezu das gesamte Kreisgebiet. Inzwischen besuchen 1500 Schüler die Alfred-Delp-Schule, was zu einer kurzzeitig hohen Schulbus- und Elterntaxidichte in den Innerortsstraßen für jeweils etwa eine halbe Stunde am Morgen und zum Schulschluss mittags führt. Zudem plant die Gemeinde am Straußberg gegenüber der ADS ein neues Baugebiet, wodurch für die Zufahrtsstraßen mit weiteren Verkehren zu rechnen ist. Mit der Trasse bekommt Hargesheim einen Fuß- und Radweg und einen deutlich verbesserten Schutz für die Ortslage bei Hochwasser- und Starkregenereignissen. Die neue Straße verläuft durch eine ausgeräumte Kulturlandschaft, in der es einige sensible Punkte für Erosion und Abschwemmungen gibt.

Das wurde bei der Planung in hohem Maß berücksichtigt: Vorgesehen sind mehrere, auf ein 100-jähriges Regenereignis ausgelegte Oberflächenwasser-Rückhalteanlagen. Sie stellen nicht nur die Entwässerung der Straße sicher, sondern nehmen bei Starkregen auch Oberflächenwasser aus dem gesamten Einzugsgebiet auf. Straßenbegleitend wird eine Baumreihe mit 80 Bäumen gepflanzt und im gesamten Planungsgebiet sogar insgesamt 195 neue Bäume. Zu den Stellungnahmen gab es nach teils ausführlichen Debatten, jeweils eine Abstimmung, der Satzungsbeschluss wurde mit deutlicher Mehrheit (17 Jastimmen) gefasst.