Planung für Freizeitpark Quellenpavillon gehen voran
Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts Freizeitpark Quellenpavillon befindet sich dank guter Vorplanung über Jahre hinweg auf der Zielgeraden und könnte noch dieses Jahr abgeschlossen sein.
Bernd Hey

Zwei bespielbare Türme in Form und Farbe der Matthäus- und der Matthiaskirche, eine überdachte Sandbaustelle und ein geschwungener Kletterpfad: Die Zukunft des Parks nimmt mehr und mehr Gestalt an.

Geschäftsführer Sebastian von Bredow vom Planungsbüro Stadt-Land Plus hat im Bauausschuss erläutert, wie weit der erste Bauabschnitt mit der Gestaltung von Spiel- und Erlebnisräumen im Freizeitpark Quellenpavillon gediehen ist. Im Nachgang herrschte über Parteigrenzen hinweg eine euphorische Stimmung, weil der knapp zwei Hektar große Freizeitpark Ost mit seinen naturnahen Elementen und identitätsstiftenden Themenspielgeräten mit zwei Türmen samt ...

