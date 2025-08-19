Mehr oder wenig eine unaufgeräumte und schmutzige Baustelle fanden Kinder, Eltern und Erzieherinnen der städtischen Kita in der Biebelsheimer Straße in Planig vor, als sie zum ersten Mal nach der Sommerferienpause die Räume betraten.

Das Ende der Ferien hatten sich die Eltern der Kinder, die die städtische Kindertagesstätte in der Biebelsheimer Straße 2 in Planig besuchen, sicher ganz anders vorgestellt als so: ein Dauerpiepsen in den Kitaräumen, das nicht nur als störend empfunden wurde, sondern als psychisch belastend, offene Kabel, die von der Decke hingen, nur halb abgeklebte, unfertige Steckdosen, starke Verschmutzung durch Baustaub, verschmutzte Wickelplätze und Spinde der Kinder, in denen Schrauben und Werkzeug lagen.

Die Zustände in der Einrichtung waren nach den kürzlich durchgeführten Bauarbeiten absolut untragbar, kritisieren die entsetzten Eltern. „Die zuständigen Mitarbeitenden im Bauamt befinden sich derzeit im Urlaub, und es wurde uns mitgeteilt, dass die aktuellen Zustände vorerst bestehen bleiben sollen“, schreibt Jessica Alkaya, Vorstandsmitglied im Kita-Förderverein.

Zustände waren „absolut inakzeptabel“

Die Kita blieb am Montag extra geschlossen, da der Betriebsausflug aufgrund der Bauarbeiten verschoben wurde. Viele Eltern mussten so kurzfristig alternative Betreuungsmöglichkeiten organisieren oder sogar einen zusätzlichen Urlaubstag nehmen, was mit erheblichem Aufwand verbunden war. Als die Kinder dann am Dienstag zum ersten Mal wieder in die Kita gingen, waren die Missstände noch nicht behoben. „Wir standen vor einer Baustelle, nichts war sauber gemacht“, schildert Jessica Alkaya unsere Zeitung. Die Zustände waren für die besorgten Eltern „absolut inakzeptabel“. Sie schlugen Alarm.

i Die Arbeiten in den Kita-Räumen sind noch wie vor noch nicht abgeschlossen. Hier hängen noch ein paar Kabel aus der Wand. Jessica Alkaya

Alle Bauarbeiten wurden durch externe Firmen durchgeführt, was die Koordination offenbar zusätzlich erschwert hat, vermuten die Eltern. Fertig geworden war man jedenfalls nicht, und da die dafür zuständige Mitarbeiterin im Bauamt nun erst einmal im Urlaub. Deshalb sollten die Arbeiten erst nach ihrer Rückkehr fortgesetzt werden, so Jessica Alkaya. „Das kann es nicht sein, dass das erst einmal noch zwei Wochen so bleibt“, schimpft sie. Die Eltern wollen die untragbaren Zustände in der Kita jedenfalls nicht hinnehmen und informierten per E-Mail Oberbürgermeister Emanuel Letz, Bauamtsleiter Eduard Schuckmann, Nils Wachner, Abteilungsleiter Kindertagesstätten beim städtischen Jugendamt, sowie den Planiger Ortsvorsteher David Feld.

Abstimmungsfehler bei den Firmen?

Die Verwaltung reagierte prompt auf den Hilferuf der Eltern: Wachner und Feld trafen sich darauf direkt am Dienstag mit Vertretern der Firma in der Kita: Es wurde ordentlich aufgeräumt und geputzt, die gravierendsten Mängel sind inzwischen beseitigt, bei manchem konnte Entwarnung gegeben werden: Die Kabel beispielsweise hätten nie unter Strom gestanden, so Feld. Die größte Gefahr sei von den herumliegenden Schrauben ausgegangen. Diese seien jetzt aber entfernt worden. Dass es überhaupt zu diesen Zuständen kommen konnte, sei auf einen „Abstimmungsfehler“ zurückzuführen gewesen, erklärte Feld.

„Die Verärgerung der Eltern kann man verstehen.“

Nils Wachner, Abteilungsleiter Kindertagesstätten beim städtischen Jugendamt

„Die Verärgerung der Eltern kann man verstehen“, meinte Wachner, betonte aber: „Der Betrieb der Kita ist jetzt wieder sichergestellt.“ Eigentlich hätten die Arbeiten, unter anderem am Brandschutz, in den drei Ferienwochen abgeschlossen sein sollen. Das sei leider nicht geschafft worden, so Wachner. Es habe an der Koordinierung gefehlt. Für Kinder und Erzieherinnen habe aber nie eine Gefahr bestanden. Allerdings, einen Wermutstropfen hat er noch: Bis die Restarbeiten abgeschlossen sind, werde es noch etwas dauern.