Die Planiger fühlen sich von der Stadtpolitik vernachlässigt: Nach dem Ja des Stadtrats zum Umbau des Bahnhofs in Bad Münster befürchten die Planiger nun, dass aus dem geplanten Bahnhaltepunkt für ihren Stadtteil erst einmal nichts wird.

Gleich zu Beginn der Ortsbeiratssitzung sorgte Ernst Schulz mit seiner Einwohnerfrage zur Zukunft des Bahnhaltepunktes Planig, nachdem der Stadtrat dem Umbau des Bad Münsterer Bahnhofes zugestimmt hatte, für kontroverse Diskussionen. Insbesondere die beiden Stadträte und Ortsbeiräte Hans Gerhard Merkelbach (Faire Liste) und Ahmet Dasli (SPD) schenkten sich nichts.

Schulz wollte wissen, warum SPD-Stadtrat Dasli „nicht für Planig gestimmt hatte“. Dasli verteidigte sich und erklärte, dass die beiden Projekte Bahnhof Bad Münster und Haltepunkt Planig nicht voneinander abhingen. „Es stand nur zur Debatte, dem Umbau des Münsterer Bahnhofes zuzustimmen oder die Förderung zu verlieren. Aus Sicht des SPD-Stadtrates hätte man im Falle eines Verzichtes mit leeren Händen da gestanden: So wäre der Bahnhof im westlichen Stadtteil nicht umgebaut worden, was im Umkehrschluss nicht bedeutet hätte, dass dafür der Bahnhaltepunkt Planig gebaut worden wäre. Auch wenn Dasli darum bat, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, fühlt man sich im rheinhessischen Stadtteil nicht nur bahnamtlich aufs Abstellgleis geschoben.

Dasli contra Merkelbach

Wenn die Stadt sich so für einen Bahnhaltepunkt Planig ins Zeug gelegt hätte wie für den Bahnhof Bad Münster, wären wir schon weiter, machten Ortsbeiratsmitglieder ihrem Ärger darüber Luft, dass aus ihrer Sicht ein möglicher Bahnhaltepunkt zumindest zeitlich nach hinten rücken wird. Stadtrat Merkelbach konnte Daslis Ansicht, dass die Stadt bei einer Ablehnung des Bad Münsterer Bahnhofsprojektes, Fördermittel verloren hätte, nicht nachvollziehen und wollte diese Gleichung nicht aufmachen. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an das Fahrradparkhaus. Die frühere Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer habe auch mit den Fördergeldern, die vom Land hierfür geflossen sind, gelockt. „Heute haben wir dort ein leeres Parkhaus stehen“, ereiferte sich Merkelbach.

Dass die Stadt angesichts der Haushaltslage ihren Anteil in den Bahnhofumbau Bad Münster investieren darf, sei möglicherweise auch der Landtagswahl geschuldet, mutmaßte Stadtrat Merkelbach. Am Ende der Diskussion sagte Dasli zu, dass er in den Stadtrat die Anfrage einbringen wird, inwieweit der Umbau des Bahnhofes Bad Münster am Stein Einfluss auf das Projekt Bahnhaltepunkt Planig hat.

Parkraumprobleme in der Kieskaute

Die meisten der rund 30 Zuhörer waren aber wegen der Parkraumsituation in der Kieskaute gekommen. Da die Straße an manchen Stellen sehr eng ist und teils dort so geparkt wird, dass Rettungsdienste oder Feuerwehr in ihrem Einsatz behindert werden, hat das Ordnungsamt angedroht, die Straße als verkehrsberuhigten Bereich zu klassifizieren. Somit gäbe es künftig nur noch drei Parkplätze. Deutlich wurde, dass eine Fahrbahnbreite von 3,05 Metern immer eingehalten werden muss. Allen war klar, dass sich hier etwas tun muss, möglicherweise auch durch Strafzettel des Vollzugsdienstes. Ortsvorsteher David Feld wird mit dem Ordnungsamt reden. Eine Möglichkeit ist ein Vororttermin mit Anwohnern und Fachleuten des Ordnungsamtes.