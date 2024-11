Jubiläen bei den Schuppessern Planiger Fastnachter feiern fünf närrische Geburtstage Armin Seibert 18.11.2024, 12:22 Uhr

i Sie tragen Verantwortung bei den Lusigen Schuppessern. Vorn am Tisch der neue geschäftsführende Vorstand mit (von links) Kai Uwe Pfeiffer, Thomas Gaul, Denise Hermes und Denise Eder. Armin Seibert

Partytime in Planig: Bei den Lustigen Schuppessern ist selbst die Jahreshauptversammlung keine staubtrockene Angelegenheit, ganz im Gegenteil. Es wurde schon jetzt fröhlich-närrisch gefeiert.

So etwas gibt es nur in Pleenich. Bei den Lustigen Schuppessern, dem größten Karnevalsverein der Stadt, stehen nach dem 8 mal 11-jährigen Bestehen der zurückliegenden Saison fünf (!) weitere närrische Jubiläen an. Herausragend neben den 2 mal 11 Jahre aktiven Musikern „Bachwagge" und den Showtanzgruppen „Estrella" und „Cocoon" sind die 6 mal 11 des Spielmanns- und Fanfarenzugs.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen