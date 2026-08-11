Erster Schultag
Planiger ABC-Schützen durften Wünsche äußern
472 Mädchen und Jungen wurden in diesem Jahr in Bad Kreuznach eingeschult und erlebten einen aufregenden ersten Tag im neune Kla
472 Mädchen und Jungen wurden in diesem Jahr in Bad Kreuznach eingeschult und erlebten einen aufregenden ersten Tag im neune Klassenzimmer – so wie hier die 1c der Grundschule Planig.
Josef Nürnberg

In Planig durften die Erstklässler mitbestimmen, wer ihre Klassenkameraden sein sollen – das beruhigte viele. Doch die räumliche Situation in den Grundschulen der Stadt bleibt angespannt.

Lesezeit 1 Minute
Die 81 Kinder, die am Dienstag an der Grundschule Planig eingeschult wurden, hatten große Lust auf die Schule und waren überhaupt nicht aufgeregt. Das war auch gar nicht nötig, denn die Schule um Schulleiterin Gabriele Anheuser hatte sich Gedanken über die Verteilung jedes einzelnen Schülers gemacht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren