Erster Schultag Planiger ABC-Schützen durften Wünsche äußern Josef Nürnberg 11.08.2026, 14:54 Uhr

i 472 Mädchen und Jungen wurden in diesem Jahr in Bad Kreuznach eingeschult und erlebten einen aufregenden ersten Tag im neune Klassenzimmer – so wie hier die 1c der Grundschule Planig. Josef Nürnberg

In Planig durften die Erstklässler mitbestimmen, wer ihre Klassenkameraden sein sollen – das beruhigte viele. Doch die räumliche Situation in den Grundschulen der Stadt bleibt angespannt.

Die 81 Kinder, die am Dienstag an der Grundschule Planig eingeschult wurden, hatten große Lust auf die Schule und waren überhaupt nicht aufgeregt. Das war auch gar nicht nötig, denn die Schule um Schulleiterin Gabriele Anheuser hatte sich Gedanken über die Verteilung jedes einzelnen Schülers gemacht.







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