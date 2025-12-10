Unfall bei Roxheim Pkw überschlägt sich: Polizei geht von Drogen aus 10.12.2025, 14:12 Uhr

i Der Drogenschnelltest bei dem 24-jährigen Unfallfahrer war positiv. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Ein 24-Jähriger kam in einer Kurve bei Roxheim von der Straße ab – sein Auto überschlug sich, durchbrach einen Zaun und landete im Grünen. Die Polizei fand Hinweise auf Drogenkonsum.

Waren Drogen im Spiel? Am Mittwochmorgen hat sich gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 51 bei Roxheim ein Unfall ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer ist in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hat eine Verkehrsinsel überfahren, sich überschlagen und kam in einer Grünfläche zum Stehen.







