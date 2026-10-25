Eine Kettenreaktion löste der Fahrer eines Wagens aus, der am Samstag, 24. Oktober, gegen 22.30 Uhr in der Bad Kreuznacher Gymnasialstraße gegen ein Straßenschild prallte.
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In der Nähe des Bad Kreuznacher Kinos Cineplex ist am Samstag, 24. Oktober, ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen gegen 22.30 Uhr von der Gymnasialstraße abgekommen und gegen ein Straßenschild geprallt. Das führte zu einer Kettenreaktion.Das Straßenschild ist auf einen geparkten Wagen gekippt, erklärte die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung.