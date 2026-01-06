Pkw in Bad Kreuznach brennt im Motorraum völlig aus

Am Montagabend ist in Bad Kreuznach ein Pkw im Motorraum völlig ausgebrannt. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr in den Bereich der Mannheimer Straße zwischen Ringstraße und Röntgenstraße alarmiert. Dort brannte ein in einer Parkfläche abgestellter Pkw – Personen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem C-Rohr und etwa 500 l Wasser, bevor die Flammen den Innenraum erreichen konnten. Die Motorhaube wurde gewaltsam geöffnet, um das Feuer gründlich ablöschen zu können. Das Fahrzeug brannte im Motorbereich völlig aus und musste abgeschleppt werden. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet. Mitarbeiter des Bauhofs streuten die durch das Löschwasser vereiste Fahrbahn im Nachgang ab. Den Einsatz leitete Marcel Strehl (Gruppenführer Löschbezirk Süd).