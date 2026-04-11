Rückstau bis zur Kreuzkirche: Pkw-Brand sorgt für Verkehrschaos in Bad Kreuznach
Rückstau bis zur Kreuzkirche
Pkw-Brand sorgt für Verkehrschaos in Bad Kreuznach
Ein Pkw-Brand am Holzmarktkreisel legte am Freitag Teile von Bad Kreuznach lahm und sorgte für lange Staus.
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Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wurde am Freitag, 10. April, gegen 12.30 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Hochstraße nahe des Holzmarktkreisels gerufen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Notruf abgesetzt, nachdem ein Pkw im Motorraum in Vollbrand stand.