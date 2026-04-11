Rückstau bis zur Kreuzkirche
Pkw-Brand sorgt für Verkehrschaos in Bad Kreuznach
Der Motorraum des Pkw stand in Flammen, der Fahrer hatte den Wagen zuvor unverletzt verlassen können und den Notruf gewählt.
Der Motorraum des Pkw stand in Flammen, der Fahrer hatte den Wagen zuvor unverletzt verlassen können und den Notruf gewählt.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein Pkw-Brand am Holzmarktkreisel legte am Freitag Teile von Bad Kreuznach lahm und sorgte für lange Staus.

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Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wurde am Freitag, 10. April, gegen 12.30 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Hochstraße nahe des Holzmarktkreisels gerufen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Notruf abgesetzt, nachdem ein Pkw im Motorraum in Vollbrand stand.

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