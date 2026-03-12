Simmerbach schwer betroffen
Pipeline-Leck im Hunsrück: Keine Gefahr für die Nahe
Der Krisenstab des Kreises Bad Kreuznach musste am Mittwochabend wegen eines Pipeline-Lecks im Hunsrück zusammentreten.
Team Medien

90.000 Liter Kerosin im Simmerbach – doch die Nahe bleibt verschont. Wie gefährlich ist die Lage wirklich und wer steckt hinter dem mysteriösen Leck in der Nato-Pipeline?

Lesezeit 1 Minute
Die Leckage einer Pipeline zwischen Kisselbach und Wiebelsheim im Rhein-Hunsrück-Kreis, bei der gut 90.000 Liter Kerosin in den Simmerbach geflossen sein könnten, hat bislang keine Auswirkungen auf die Nahe. „Im Bereich des Simmerbachs im Landkreis Bad Kreuznach wurden und werden die Gewässer engmaschig kontrolliert.

