Zwar waren wohl durch die extreme Hitze einige Gläubige abgeschreckt worden. Viele andere ließen es sich nicht nehmen, am Himmelfahrtstag an der Marienwallfahrt nach Pfaffen-Schwabenheim teilzunehmen.

Möglicherweise lag es an der extremen Hitze, dass in diesem Jahr weniger Gläubige am Maria Himmelfahrtstag zur „Maria - Königin des Friedens“ in die ehemalige Stiftskirche pilgerten. Dennoch war der Wallfahrtstag zur Muttergottes von Pfaffen-Schwabenheim ein eindrucksvolles Bekenntnis der Gläubigen, dass Maria als erster Mensch in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wurde und das Tor des Himmels allen Menschen offen steht.

Trotz der Hitze zu Fuß unterwegs

Trotz der Hitze hatten sich Pilger zu Fuß auf den Weg in die Stiftsgemeinde gemacht, um das Fest Maria-Himmelfahrt feierlich zu feiern. Gerne gesehene Pilger waren die Mitglieder der Rochus-Bruderschaft aus Bingen, die trotz des Rochusfestes, das am gestrigen Sonntag begann, Zeit fanden, der Muttergottes von Pfaffen-Schwabenheim im Gebet zu gedenken.

Binger Rochus-Bruderschaft beteiligt

Im Gnadenjahr 2025, das unter dem Motto "Pilger der Hoffnung" steht, ging Bingens neuer Kaplan, Martin Djégbaté in seiner Festpredigt auf Maria, die Königin des Friedens, ein. Die römische Friedensformel "Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor", wandelte er auf die Friedenskönigin um: So lehre Maria das Gottesvolk, dass wer Frieden möchte, die Liebe vorbereite. "Wer den Frieden will, bereite das Gebet vor, wer den Frieden will, bereite die Umkehr vor", forderte Bingens Kaplan.

i Die Geschmückte Madonnenfigur wurde von den Mitgliedern der Chorale Augustiniens aus der Kirche getragen. Josef Nürnberg

Djégbaté gab den Gläubigen nicht nur mit, dass Maria sich auf den Heilsplan Gottes eingelassen hat und ihren eigenen Lebensentwurf hierfür zurückstellte, sondern auch die Feststellung, dass die Hölle nicht immer nur die anderen sind. Laut Djégbaté lohnt es Maria nachzueifern und zwar wie sie, als Friedensstifter und Glaubende, "die in dieser brennenden Welt das Feuer der Liebe Gottes entfachen". Ein Zeichen hierfür setzen die Pilger im Anschluss an das Festhochamt mit der traditionellen Lichterprozession, in der die Gläubigen mit einer Marien-Figur durch die Gassen der Stiftsgemeinde zogen. Die liturgischen Feiern endeten mit dem sakramentalen Segen, bevor alle zum Pilgermahl geladen waren.