Festival in Bad Kreuznach Pilawa: Hildegard hätte mehr Follower als Taylor Swift Marian Ristow 04.08.2026, 15:00 Uhr

i TV-Star Jörg Pilawa moderiert beim Hildegard-Festival in Bad Kreuznach. Tom Weller. dpa

Bad Kreuznach feiert die Universalgelehrte Hildegard von Bingen – und Jörg Pilawa ist dabei. Warum der TV-Star glaubt, dass die Heilige heute Social Media dominieren würde.

Die erste Auflage des Hildegard-Festivals steht an: Am Samstag, 15. August, wird im Bad Kreuznacher Kurpark an das Wirken einer der wohl größten Gelehrten des Mittelalters gehuldigt.Mittendrin wird dabei Jörg Pilawa sein. Der TV-Star wird beim Festival die bekannte „TikTok-Nonne“ Schwester Josefine auf der Bühne interviewen.







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