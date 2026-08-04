Bad Kreuznach feiert die Universalgelehrte Hildegard von Bingen – und Jörg Pilawa ist dabei. Warum der TV-Star glaubt, dass die Heilige heute Social Media dominieren würde.
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Die erste Auflage des Hildegard-Festivals steht an: Am Samstag, 15. August, wird im Bad Kreuznacher Kurpark an das Wirken einer der wohl größten Gelehrten des Mittelalters gehuldigt.Mittendrin wird dabei Jörg Pilawa sein. Der TV-Star wird beim Festival die bekannte „TikTok-Nonne“ Schwester Josefine auf der Bühne interviewen.