Festival in Bad Kreuznach
Pilawa: Hildegard hätte mehr Follower als Taylor Swift
TV-Star Jörg Pilawa moderiert beim Hildegard-Festival in Bad Kreuznach.
TV-Star Jörg Pilawa moderiert beim Hildegard-Festival in Bad Kreuznach.
Tom Weller. dpa

Bad Kreuznach feiert die Universalgelehrte Hildegard von Bingen – und Jörg Pilawa ist dabei. Warum der TV-Star glaubt, dass die Heilige heute Social Media dominieren würde.

Lesezeit 2 Minuten
Die erste Auflage des Hildegard-Festivals steht an: Am Samstag, 15. August, wird im Bad Kreuznacher Kurpark an das Wirken einer der wohl größten Gelehrten des Mittelalters gehuldigt.Mittendrin wird dabei Jörg Pilawa sein. Der TV-Star wird beim Festival die bekannte „TikTok-Nonne“ Schwester Josefine auf der Bühne interviewen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGlaube & Kirche
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren