Neues Café in Kirn
Piccolo Paradiso will mit Café und Tartufi punkten
Kerstin Dannehl serviert in der Kirner Bahnhofstraße ganz besonderen Kaffee.
Kerstin Dannehl serviert in der Kirner Bahnhofstraße ganz besonderen Kaffee.
Robert Neuber

Kerstin Dannehl hat mit „Café + Co“ in der Kirner Bahnhofstraße einen besonderen Treffpunkt für Genießer geschaffen. Es gibt nicht nur sehr guten Kaffee, sondern auch diverse Leckereien und dazu noch witzige Geschenke. 

Lesezeit 2 Minuten
Kerstin Dannehl aus Weitersborn ist in Kirn natürlich keine Unbekannte. Fünf Jahre lang widmete sie sich in der Bahnhofstraße ihrer großen Leidenschaft, nämlich Tieren. Für Freunde von Vierbeinern war das Geschäft mit dem kuriosen Namen „Katz & Köter“ ein beliebter Anlaufpunkt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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