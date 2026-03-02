Kandidaten für den Landtag Pia-Sophie Maurer: „Kinderarmut nicht hinnehmen“ 02.03.2026, 09:00 Uhr

i Pia-Sophie Maurer Yuliyan Ilev

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Pia Sophie Maurer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) für die Partei Die Linke an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Maurer in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







