Aktiv in Stadtrat und Landtag Physiker Herbert Drumm gewinnt Breakthrough Prize Marian Ristow 29.09.2026, 16:16 Uhr

i Herbert Drumm (Mitte) wurde nun – rund 40 Jahre nach seiner Arbeit als Physiker bei CERN – ausgezeichnet. Archiv Herbert Drumm

Ein Physiker aus Bad Kreuznach erhält eine internationale Auszeichnung: Seine Präzisionsmessungen an Myonen werfen neue Fragen in der Teilchenphysik auf. Heute setzt er sich vor Ort für Bildung und Politik ein.

Jahrzehnte nach seiner Zeit als forschender Physiker bei CERN zählt Herbert Drumm nun zur Gruppe der Wissenschaftler, die für die Serie von Experimenten mit dem Namen „Myon g-2“ jetzt mit dem renommierten „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ ausgezeichnet wurden, einer der weltweit höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.







Artikel teilen

Artikel teilen