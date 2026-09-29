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Physiker Herbert Drumm gewinnt Breakthrough Prize
Herbert Drumm (Mitte) wurde nun – rund 40 Jahre nach seiner Arbeit als Physiker bei CERN – ausgezeichnet.
Herbert Drumm (Mitte) wurde nun – rund 40 Jahre nach seiner Arbeit als Physiker bei CERN – ausgezeichnet.
Archiv Herbert Drumm

Ein Physiker aus Bad Kreuznach erhält eine internationale Auszeichnung: Seine Präzisionsmessungen an Myonen werfen neue Fragen in der Teilchenphysik auf. Heute setzt er sich vor Ort für Bildung und Politik ein.

Lesezeit 2 Minuten
Jahrzehnte nach seiner Zeit als forschender Physiker bei CERN zählt Herbert Drumm nun zur Gruppe der Wissenschaftler, die für die Serie von Experimenten mit dem Namen „Myon g-2“ jetzt mit dem renommierten „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ ausgezeichnet wurden, einer der weltweit höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.
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