Vom Chaos zur Stabilität: Die KRN hat sich in den vergangenen fünf Jahren zum Erfolgsmodell entwickelt, loben die Verantwortlichen. Sie feilen an Zukunftsplänen mit E-Mobilität. Ein Blick auf eine Geschichte mit Hindernissen und großen Vorhaben.
Lesezeit 3 Minuten
Ein großer Erfolg, eine außergewöhnliche Nummer, eine mutige Entscheidung: Viele Worte des Lobes sind während des Pressegesprächs im Bad Kreuznacher Rathaus gefallen, wo die Stadt, der Kreis und der Kreis Mainz-Bingen das fünfjährige Bestehen der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) GmbH gefeiert haben.