Dauerbaustelle Verkehr Phönix aus der Asche: Die KRN im Kreis Bad Kreuznach Markus Kilian 19.08.2026, 12:00 Uhr

i Vor fünf Jahren hat sich die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) gegründet. Das nahmen (von links) Geschäftsführer Uwe Hiltmann, Landrätin Bettina Dickes, Steffen Wolf (Beigeordneter des Kreises Mainz-Bingen) und Oberbürgermeister Emanuel Letz zum Anlass zu feiern. Markus Kilian

Vom Chaos zur Stabilität: Die KRN hat sich in den vergangenen fünf Jahren zum Erfolgsmodell entwickelt, loben die Verantwortlichen. Sie feilen an Zukunftsplänen mit E-Mobilität. Ein Blick auf eine Geschichte mit Hindernissen und großen Vorhaben.

Ein großer Erfolg, eine außergewöhnliche Nummer, eine mutige Entscheidung: Viele Worte des Lobes sind während des Pressegesprächs im Bad Kreuznacher Rathaus gefallen, wo die Stadt, der Kreis und der Kreis Mainz-Bingen das fünfjährige Bestehen der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) GmbH gefeiert haben.







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