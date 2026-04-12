FWG-Kandidat gewinnt Stichwahl: Philipp Gruber wird neuer Bürgermeister
FWG-Kandidat gewinnt Stichwahl
Philipp Gruber wird neuer Bürgermeister
Das Votum bei der Stichwahl war eindeutig: Philipp Gruber (FWG) aus St. Julian wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.
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Philipp Gruber (FWG) aus St. Julian wird neuer Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Wähler haben ihm durch ihr eindeutiges Votum von 59 Prozent der abgegebenen Stimmen diesen Auftrag erteilt nach dem Motto „Damit sich was bewegt!“, um bei seinem Wahlslogan zu bleiben.