Entscheidung am 12. April
Philipp Gruber und Christian Sauer gehen in Stichwahl
Anfangs schauten sich Philipp Gruber (FWG, links), Isabel Steinhauer-Theis (CDU, Mitte) und Christian Sauer (parteilos, rechts)
Anfangs schauten sich Philipp Gruber (FWG, links), Isabel Steinhauer-Theis (CDU, Mitte) und Christian Sauer (parteilos, rechts) die ersten Wahlergebnisse gemeinsam auf dem Monitor in der VG-Verwaltung an. Doch die Zahlen ließen lange auf sich warten. Erst gegen 21.40 Uhr war das Ergebnis komplett.
Roswitha Kexel

Stichwahl in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein: Philipp Gruber und Christian Sauer treten im zweiten Urnengang gegeneinander an. Nach einem fairen, engagierten Wahlkampf und hoher Beteiligung entscheidet sich nun alles am 12. April.

Lesezeit 2 Minuten
Die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein müssen ein zweites Mal an die Urnen, um in einer Stichwahl am Sonntag, 12. April, zu entscheiden, wer neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde wird. Philipp Gruber von der Freien Wählergruppe aus St.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren