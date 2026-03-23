Stichwahl in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein: Philipp Gruber und Christian Sauer treten im zweiten Urnengang gegeneinander an. Nach einem fairen, engagierten Wahlkampf und hoher Beteiligung entscheidet sich nun alles am 12. April.
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Die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein müssen ein zweites Mal an die Urnen, um in einer Stichwahl am Sonntag, 12. April, zu entscheiden, wer neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde wird. Philipp Gruber von der Freien Wählergruppe aus St.