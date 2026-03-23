Entscheidung am 12. April Philipp Gruber und Christian Sauer gehen in Stichwahl Roswitha Kexel 23.03.2026, 11:07 Uhr

i Anfangs schauten sich Philipp Gruber (FWG, links), Isabel Steinhauer-Theis (CDU, Mitte) und Christian Sauer (parteilos, rechts) die ersten Wahlergebnisse gemeinsam auf dem Monitor in der VG-Verwaltung an. Doch die Zahlen ließen lange auf sich warten. Erst gegen 21.40 Uhr war das Ergebnis komplett. Roswitha Kexel

Stichwahl in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein: Philipp Gruber und Christian Sauer treten im zweiten Urnengang gegeneinander an. Nach einem fairen, engagierten Wahlkampf und hoher Beteiligung entscheidet sich nun alles am 12. April.

Die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein müssen ein zweites Mal an die Urnen, um in einer Stichwahl am Sonntag, 12. April, zu entscheiden, wer neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde wird. Philipp Gruber von der Freien Wählergruppe aus St.







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