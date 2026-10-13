Kandidat in der VG Nahe-Glan Philipp Geib will VG-Bürgermeister werden Lena Reuther 13.10.2026, 19:00 Uhr

i Staudernheims Ortschef Philipp Geib stellt sich für den Posten des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan zur Wahl. Mit seiner Heimat ist er eng verbunden. Auf dem Foto zu sehen ist die Nahe-Glan-Mündung. Lena Reuther

Philipp Geib, Ortsbürgermeister von Staudernheim, möchte unabhängiger VG-Bürgermeister werden. Seine Ziele: Ein starkes „Wir-Gefühl“ und eine engagierte Stimme für den ländlichen Raum.

Philipp Geib (40), ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Staudernheim, will Nachfolger von Uwe Engelmann (SPD), amtierender Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, werden. „Im kommenden Jahr möchte ich mich als freier Kandidat um das Amt bewerben und somit parteiübergreifend und unabhängig die Interessen unserer Region und vor allem die der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen“, gibt er bekannt.







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