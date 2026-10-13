Kandidat in der VG Nahe-Glan
Philipp Geib will VG-Bürgermeister werden
Staudernheims Ortschef Philipp Geib stellt sich für den Posten des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan zur Wahl. Mi
Staudernheims Ortschef Philipp Geib stellt sich für den Posten des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan zur Wahl. Mit seiner Heimat ist er eng verbunden. Auf dem Foto zu sehen ist die Nahe-Glan-Mündung.
Lena Reuther

Philipp Geib, Ortsbürgermeister von Staudernheim, möchte unabhängiger VG-Bürgermeister werden. Seine Ziele: Ein starkes „Wir-Gefühl“ und eine engagierte Stimme für den ländlichen Raum.

Lesezeit 2 Minuten
Philipp Geib (40), ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Staudernheim, will Nachfolger von Uwe Engelmann (SPD), amtierender Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, werden. „Im kommenden Jahr möchte ich mich als freier Kandidat um das Amt bewerben und somit parteiübergreifend und unabhängig die Interessen unserer Region und vor allem die der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen“, gibt er bekannt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren