Philipp Geib, Ortsbürgermeister von Staudernheim, möchte unabhängiger VG-Bürgermeister werden. Seine Ziele: Ein starkes „Wir-Gefühl“ und eine engagierte Stimme für den ländlichen Raum.
Lesezeit 2 Minuten
Philipp Geib (40), ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Staudernheim, will Nachfolger von Uwe Engelmann (SPD), amtierender Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, werden. „Im kommenden Jahr möchte ich mich als freier Kandidat um das Amt bewerben und somit parteiübergreifend und unabhängig die Interessen unserer Region und vor allem die der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen“, gibt er bekannt.