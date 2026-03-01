Porträt zur Landtagswahl 2026 Philipp Fernis mal anders gefragt: Neues Hirn für Putin Robert Neuber 01.03.2026, 13:07 Uhr

i Philipp Fernis - originaler Winzenheimer und aktueller Justizminister. Arne Dedert. Arne Dedert/dpa

Zur Landtagswahl am 22. März stellen wir den Kandidaten auch mal ein paar humorvolle Fragen. Viel Spaß beim Lesen – und hoffentlich beim Lachen.

Sie sind Dr. Frankenstein und bekommen die Gelegenheit, einem Tyrannen ein neues Gehirn einzupflanzen. Wen nehmen Sie sich vor? a. Wladimir Putin, b. Xi Jinping, c. Khamenei, d. Kim Jong-Un, e. Ihre WahlFür die Chance, das unerträgliche Leid in der Ukraine nach vier Jahren verbrecherischem Angriffskrieg zu beenden und Frieden und Demokratie in Europa langfristig zu sichern, würde ich, wenn nötig, bis Moskau wandern, um Wladimir ...







Artikel teilen

Artikel teilen