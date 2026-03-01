Porträt zur Landtagswahl 2026
Philipp Fernis mal anders gefragt: Neues Hirn für Putin
Philipp Fernis - originaler Winzenheimer und aktueller Justizminister.
Philipp Fernis - originaler Winzenheimer und aktueller Justizminister.
Arne Dedert. Arne Dedert/dpa

Zur Landtagswahl am 22. März stellen wir den Kandidaten auch mal ein paar humorvolle Fragen. Viel Spaß beim Lesen – und hoffentlich beim Lachen. 

Lesezeit 1 Minute
Sie sind Dr. Frankenstein und bekommen die Gelegenheit, einem Tyrannen ein neues Gehirn einzupflanzen. Wen nehmen Sie sich vor? a. Wladimir Putin, b. Xi Jinping, c. Khamenei, d. Kim Jong-Un, e. Ihre WahlFür die Chance, das unerträgliche Leid in der Ukraine nach vier Jahren verbrecherischem Angriffskrieg zu beenden und Frieden und Demokratie in Europa langfristig zu sichern, würde ich, wenn nötig, bis Moskau wandern, um Wladimir ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 17 – Bad Kreuznach

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren