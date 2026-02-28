Porträt zur Landtagswahl 2026 Philipp Fernis: Ein Liberaler mit ein bisschen McGyver Robert Neuber 28.02.2026, 18:00 Uhr

i Justizminister Philipp Fernis (FDP) hat sich das Kindsein bei aller seriösen Professionalität bewahrt: Das Schweizer Messer in seiner Tasche ist eine Reminiszenz an die guten, alten TV-Zeiten mit dem hochkreativen McGyver... hier zum Morgenkaffee in seiner Heimat Winzenheim. Robert Neuber

Philipp Fernis, Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, tritt für die FDP für den Wahlkreis 17 an – für einen FDP-Kandidaten aktuell sicher keine leichte Aufgabe, aber der zweifache Papa aus Winzenheim bei Bad Kreuznach ist liberal überzeugt.

Es war vor 30 Jahren, da staunte der Schreiber dieser Zeilen über diesen humorvoll-bissig argumentierenden Liberalen im Kreuznacher Stadtrat. Er hieß Rainer Fernis, war Anwalt, kam aus dem Stadtteil Winzenheim. Und nun, nach drei Jahrzehnten, sitzt uns in der Winzenheimer Bäckerei ein ebenso wortgewandter Jurist gegenüber: Philipp Fernis, Justizminister, Liberaler, der Sohn von Rainer Fernis.







