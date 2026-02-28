Philipp Fernis, Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, tritt für die FDP für den Wahlkreis 17 an – für einen FDP-Kandidaten aktuell sicher keine leichte Aufgabe, aber der zweifache Papa aus Winzenheim bei Bad Kreuznach ist liberal überzeugt.
Lesezeit 3 Minuten
Es war vor 30 Jahren, da staunte der Schreiber dieser Zeilen über diesen humorvoll-bissig argumentierenden Liberalen im Kreuznacher Stadtrat. Er hieß Rainer Fernis, war Anwalt, kam aus dem Stadtteil Winzenheim. Und nun, nach drei Jahrzehnten, sitzt uns in der Winzenheimer Bäckerei ein ebenso wortgewandter Jurist gegenüber: Philipp Fernis, Justizminister, Liberaler, der Sohn von Rainer Fernis.