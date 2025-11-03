Online-Abstimmung läuft Pflegerin aus Bretzenheim will aufs Siegertreppchen 03.11.2025, 14:00 Uhr

i Im Gespräch mit einer Patientin: Katharina Roos begleitet krebskranke Frauen und ihre Angehörigen von der Diagnose bis zur Nachsorge, oft über Jahre hinweg. Ihr Einsatz brachte ihr den Titel "Beliebtester Pfegeprofi in Rheinland-Pfalz" ein. Peter Pulkowski

Den Landessieg hat sie in der Tasche, nun greift sie nach dem Bundestitel: Katharina Roos aus Bretzenheim wurde landesweit zum beliebtesten Pflegeprofi gewählt. Die 36-Jährige hat gute Aussichten, bei der letzten Online-Abstimmung vorn zu landen.

Katharina Roos aus Bretzenheim ist das, was man sich wünscht, wenn man mit einer Krebserkrankung im Krankenhaus liegt: Die 36-Jährige arbeitet als onkologische Fachpflegerin an der Uniklinik Mainz und begleitet krebskranke Frauen von der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Nachsorge.







