Pflegerin aus Bretzenheim will aufs Siegertreppchen

Den Landessieg hat sie in der Tasche, nun greift sie nach dem Bundestitel: Katharina Roos aus Bretzenheim wurde landesweit zum beliebtesten Pflegeprofi gewählt. Die 36-Jährige hat gute Aussichten, bei der letzten Online-Abstimmung vorn zu landen.
Lesezeit 3 Minuten
Katharina Roos aus Bretzenheim ist das, was man sich wünscht, wenn man mit einer Krebserkrankung im Krankenhaus liegt: Die 36-Jährige arbeitet als onkologische Fachpflegerin an der Uniklinik Mainz und begleitet krebskranke Frauen von der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Nachsorge.