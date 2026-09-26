Pflege-Dialog in Bad Kreuznach Pflegende Angehörige haben unzählige Fragen Armin Seibert 26.09.2026, 08:00 Uhr

i Im Gesprächskreis die Sorgen und Ängste offen ansprechen und sich beistehen. Das ist die Idee des Pflegedialogs, den Irini Langensiepen und Matthias Frech angestoßen haben. Einmal im Monat will man sich künftig treffen. Seibert Armin

Der wichtigste Rat für alle, die im Alter gesundheitlich schwächeln: Pflegegrad beantragen. Dies ist der Türöffner für alles weitere. Solche und andere Tipps sollen im regelmäßigen Pflege-Dialog in Bad Kreuznach besprochen werden.

Das Thema Pflege bewegt auch in der Region Tausende Menschen – Pflegende Angehörige, Senioren im Vorgriff auf beginnende gesundheitliche oder finanzielle Probleme im Alltag. Da ist guter Rat teuer oder auf die Schnelle kaum erhältlich. Mit einem regelmäßigen und kostenlosen Gesprächskreis zum allumfassenden Thema von demenzieller Erkrankung bis zur Vorsorge- und Patientenverfügung möchten Irini Langensiepen und Matthias Frech Entlastung ...







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